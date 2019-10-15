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РИА Новости
Война в Сирии

В МИД заявили о недопустимости прямых столкновений Турции и Сирии

08:43 15.10.2019 (обновлено: 08:55 15.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на форуме "Примаковские чтения"
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на форуме Примаковские чтения
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЭР-РИЯД, 15 окт - РИА Новости. Прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции Анкары быть не должно, идут контакты, чтобы выработать подходы для недопущения этого, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Я не берусь такие дефиниции делать. Мы, конечно, надеемся, что никаких столкновений не должно быть", - сказал Богданов журналистам.
"Наоборот, идут контакты с тем, чтобы выработать какие-то подходы в соответствии с нормами и принципами международного права, с учетом законных интересов всех вовлечённых в этот процесс сторон", - добавил он.
В ответ на уточняющий вопрос, между кем идут контакты, дипломат сказал: "Между всеми".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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