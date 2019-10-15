Источник опроверг сообщения СМИ о гибели бизнесмена Евгения Пригожина в ДРК

"Евгений Пригожин не покидал территорию Российской Федерации последние несколько дней. Все это время он был занят личными делами. И очень удивлен, что его считали погибшим", — сказал собеседник агентства.

На днях некоторые СМИ и блогеры писали, что Пригожин мог погибнуть в авиакатастрофе Ан-72 в Демократической Республике Конго. Самолет, обеспечивавший перевозки президента этой страны, 10 октября разбился в восточной провинции Маниема. Сообщалось, что на борту было четыре пассажира и четыре члена экипажа, в том числе двое россиян. Посольство России в Киншасе назвало их имена: это пилоты Владимир Садовничий и Виталий Шумко.