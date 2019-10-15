В Абхазии российскую военную базу подняли по учебной тревоге

СУХУМ, 15 окт – РИА Новости. Военнослужащие российской базы в Абхазии подняты по тревоге для совместных учений с абхазскими военными, в ходе которых выполнят задачи по оперативному захвату и уничтожению пунктов условного противника в горах и на морском побережье, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

"Личный состав российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии поднят по учебной тревоге в рамках проведения совместного двустороннего батальонного тактического учения (БТУ) с военнослужащими Минобороны республики", - говорится в сообщении.

Военнослужащие оперативно загрузили боекомплекты и запасы материальных средств и выступили в районы учения.

"На основных этапах БТУ военнослужащие отработают тактические элементы общевойскового боя в наступлении и обороне, в том числе в составе аэромобильных групп на вертолетах выполнят задачи по оперативному захвату и уничтожению отдаленных командных пунктов противника в горах и на морском побережье", - отмечается в сообщении.

На этих учениях будет использована авиация 4-й армии ВВС и ПВО – ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и транспортные Ми-8АМТШ "Терминатор".