Магаданские власти предложили заасфальтировать трассу "Колыма"

"Если говорить о федеральной трассе "Колыма", есть проработанная концепция твердого покрытия от Магадана до Сусумана. Эта концепция одерживает верх. Поручение Владимира Владимировича выполняется. И усиливается спрос за его выполнением со стороны правительства и со стороны регионов. Подключили Якутию, потому что мы должны доезжать до железной дороги и аэропорта Якутска. Туда относится и мост, которого нам не хватает. И самой трассы… Но работа с такими объемами – это 10-15 лет, чтобы выполнить их в полной мере и в надлежащем качестве", - сообщил Носов.