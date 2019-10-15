Магаданские власти предложили заасфальтировать трассу "Колыма"

МАГАДАН, 15 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области подготовили концепцию, где предлагается заасфальтировать региональный участок трассы "Колыма", который сейчас по большей части является грунтовой дорогой, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Носов.
В понедельник президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ, а также правительствам Магаданской области и Якутии до 1 марта представить предложения по созданию устойчивой автомобильной связи между Магаданской областью и Байкало-Амурской магистралью.
"Если говорить о федеральной трассе "Колыма", есть проработанная концепция твердого покрытия от Магадана до Сусумана. Эта концепция одерживает верх. Поручение Владимира Владимировича выполняется. И усиливается спрос за его выполнением со стороны правительства и со стороны регионов. Подключили Якутию, потому что мы должны доезжать до железной дороги и аэропорта Якутска. Туда относится и мост, которого нам не хватает. И самой трассы… Но работа с такими объемами – это 10-15 лет, чтобы выполнить их в полной мере и в надлежащем качестве", - сообщил Носов.
Он добавил, что сейчас главная задача региональных властей – разработать проектную документацию и решить проблему с завозом всех необходимых материалов для ремонта автодороги.
"Должна идти активная работа по проектированию, соответственно, изготовлению проектно-сметной документации и подготовке к сезону. Материалов техники, битума и так далее. Это очень большая работа. Мы планируем ее делать в координации с Росавтодором", - добавил Носов.
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Байкало-Амурская магистраль проходит от Тайшета до Советской Гавани и пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. Общая протяженность магистрали - 4,3 тысячи километров.