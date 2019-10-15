Турция заявила о нейтрализации 595 боевиков в ходе операции в Сирии

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 595 членов курдских формирований с начала операции на севере Сирии.
Ранее сообщалось о 550 "нейтрализованных террористах".
"В общей сложности 595 террористов РПК/PYD-YPG (Рабочей партии Курдистана/сирийской курдской партии "Демократический союз" - сил самообороны сирийских курдов) были нейтрализованы в ходе продолжающейся операции "Источник мира", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Курды никак не комментируют данные минобороны Турции.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Террористическая организация, запрещена в России