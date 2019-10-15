В России может появиться единая платежка по ЖКУ, пишут СМИ

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Правительство планирует поддержать законопроект о едином платежном документе за услуги ЖКХ, сообщили "Известия" со ссылкой на проект отзыва кабмина.
Депутаты во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике Сергеем Пахомовым внесли законопроект в Госдуму 19 июня. В нем вводятся новые понятия — ЕПД и "расчетный центр".
В платежке нового типа появятся строки за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капитальный ремонт и вывоз мусора. Сейчас в нескольких регионах эти пункты разнесены по отдельным платежкам, что, как считают авторы документа, приводит к ошибкам в начислениях и росту долгов по ЖКХ.
По замыслу депутатов, выставлять единые счета будут "расчетные центры". Участники рынка отмечают, что сегодня этот процесс не централизован — в регионах платежки жильцам могут присылать управляющие компании, поставщики услуг ЖКХ, банки, а также специальные операторы.
Правительство готово поддержать инициативу, если депутаты доработают документ в соответствии с замечаниями, отмечает издание.
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