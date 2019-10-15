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РИА Новости

В России может появиться единая платежка по ЖКУ, пишут СМИ

08:29 15.10.2019 (обновлено: 14:19 15.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Правительство планирует поддержать законопроект о едином платежном документе за услуги ЖКХ, сообщили "Известия" со ссылкой на проект отзыва кабмина.
Депутаты во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике Сергеем Пахомовым внесли законопроект в Госдуму 19 июня. В нем вводятся новые понятия — ЕПД и "расчетный центр".
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В платежке нового типа появятся строки за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капитальный ремонт и вывоз мусора. Сейчас в нескольких регионах эти пункты разнесены по отдельным платежкам, что, как считают авторы документа, приводит к ошибкам в начислениях и росту долгов по ЖКХ.
По замыслу депутатов, выставлять единые счета будут "расчетные центры". Участники рынка отмечают, что сегодня этот процесс не централизован — в регионах платежки жильцам могут присылать управляющие компании, поставщики услуг ЖКХ, банки, а также специальные операторы.
Правительство готово поддержать инициативу, если депутаты доработают документ в соответствии с замечаниями, отмечает издание.
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Сергей ПахомовГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Круто! В провинции жильцы многоквартирных двухэтажках барачного типа, непризнанные ветхими должны платить за капремонт. А толку от него для таких домов? Многие не платят. Теперь же лучше! Единая платежка - вычел из общей суммы услуги за то, что считаешь несправедливым, как за капремонт или за мусор там, где контейнеров нет. А у тебя сразу долг - отключили газ, свет и воду за одно. Какой к черту капитализм? Очередной общий котел как платон, капремонт, а на очереди видимо школьное питание и жкх. Скоро за продукты наличкой через кремль расплачиваться придется. Феодальные порядки - вся казна через царя.
15 октября, 09:01
ИКИлья Кошелев
1528614026
Будет еще удобнее. Как с мусором. Тендер выиграет правильный единый расчетный центр. Все платежи будут идти через него. Часть поступающих платежей будет идти в Лондон, а часть существующим конторам ЖКХ.
15 октября, 08:56
SNSergey Neskazhu
1465706017
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