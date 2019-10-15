Исследование выявило рост трат россиян в июле-сентябре на одежду

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россияне в третьем квартале потратили больше денег на покупку одежды из-за прохладной второй половины лета и резкого похолодания в сентябре, показало исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", подготовленного специально для РИА Новости.

Аналитики изучили 22 миллиарда кассовых чеков и сравнили продажи в магазинах за третий квартал 2019 года и аналогичный период прошлого года.

"Средний чек покупки за июль-сентябрь вырос к аналогичному показателю прошлого года на 6%, поднявшись до уровня 2400 рублей за одно посещение магазина", - говорится в документе.

Чаще всего покупали россияне в июле-сентябре джинсы и брюки, рубашки и блузки, куртки и ветровки, футболки и платья. На эти товары, согласно исследованию, пришлась половина всего объема продаж одежды.

Директор по продуктам на больших данных "Платформы ОФД" Дмитрий Батюшенков связал этот тренд с холодной погодой. "В этом году на рост среднего чека покупок повлияли, в том числе, более низкая, чем обычно, среднесуточная температура воздуха летом и холодный сентябрь", - считает он.