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РИА Новости

Исследование выявило рост трат россиян в июле-сентябре на одежду

08:29 15.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПокупка одежды
Покупка одежды
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Покупка одежды. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россияне в третьем квартале потратили больше денег на покупку одежды из-за прохладной второй половины лета и резкого похолодания в сентябре, показало исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", подготовленного специально для РИА Новости.
Аналитики изучили 22 миллиарда кассовых чеков и сравнили продажи в магазинах за третий квартал 2019 года и аналогичный период прошлого года.
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"Средний чек покупки за июль-сентябрь вырос к аналогичному показателю прошлого года на 6%, поднявшись до уровня 2400 рублей за одно посещение магазина", - говорится в документе.
Чаще всего покупали россияне в июле-сентябре джинсы и брюки, рубашки и блузки, куртки и ветровки, футболки и платья. На эти товары, согласно исследованию, пришлась половина всего объема продаж одежды.
Директор по продуктам на больших данных "Платформы ОФД" Дмитрий Батюшенков связал этот тренд с холодной погодой. "В этом году на рост среднего чека покупок повлияли, в том числе, более низкая, чем обычно, среднесуточная температура воздуха летом и холодный сентябрь", - считает он.
Средний чек на покупку одежды в июле-сентябре этого года был выше всего в Москве – 3,33 тысячи рублей, Санкт-Петербурге – 2,97 тысячи рублей, Сахалине – 2,76 тысячи рублей, а также Московской области и Якутии - около 2,6 тысячи рублей. Самым маленьким средний чек был в Орловской, Костромской, Новгородской областях, в республиках Марий Эл и Коми - менее 1,2 тысячи рублей.
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