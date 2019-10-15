В московском метро покажут ролики о Станиславском, Пелевине и Высоцком

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мини-сюжеты о московской жизни Константина Станиславского, Виктора Пелевина и Владимира Высоцкого покажут в столичном метро, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Где учился кататься на велосипеде Виктор Пелевин, в каком доме состоялось дебютное выступление молодого Константина Станиславского и на какой улице прошло детство Владимира Высоцкого - это и многое другое можно будет узнать, просмотрев мини-сюжеты на мониторах в вагонах метро. Ролики входят в цикл "Литература и театр" просветительского проекта "Привет, Москва!", - говорится в сообщении.

Уточняется, что видеосюжеты можно будет посмотреть и на официальном сайте проекта. Всего в цикле 50 роликов, каждый из них длится чуть больше минуты.

Один из роликов рассказывает о Константине Сергеевиче Станиславском. Театральную карьеру режиссер начинал с актерской профессии. В 1884 году на любительской сцене в доме купца Карзинкина на Покровском бульваре состоялось его первое выступление.

Еще несколько роликов посвящены местам, связанным с жизнью Владимира Высоцкого. На 1-й Мещанской улице (сейчас проспект Мира) прошло его детство. А самый известный адрес Высоцкого в Москве - Большой Каретный переулок, дом 15. Сюда он переехал в 1949 году, после того как у его отца закончилась служба в Германии.

Часть роликов познакомит с уголками столицы, отраженных в произведениях Виктора Пелевина. Например, действие романа "Чапаев и Пустота" начинается на Тверском бульваре, по которому главный герой бредет в феврале 1919 года. У самого писателя с бульваром связаны теплые воспоминания - здесь прошло его детство. Еще одно место, часто упоминаемое в его романах, - Лефортово. Здесь находится Московский энергетический институт, в котором учился писатель.

Также в романе Пелевина "Омон Ра" фигурирует станция московского метро "Библиотека имени Ленина". А в Битцевском парке живет главная героиня романа "Священная книга оборотня". Здесь она охотится на кур в обличье лисицы, а когда становится человеком - катается на велосипеде. Сам писатель рассказывал, что тоже любит кататься на велосипеде в этом парке.