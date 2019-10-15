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РИА Новости
Культура

В московском метро покажут ролики о Станиславском, Пелевине и Высоцком

08:25 15.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд в Московском метрополитене
Поезд в Московском метрополитене
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд в Московском метрополитене. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мини-сюжеты о московской жизни Константина Станиславского, Виктора Пелевина и Владимира Высоцкого покажут в столичном метро, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Где учился кататься на велосипеде Виктор Пелевин, в каком доме состоялось дебютное выступление молодого Константина Станиславского и на какой улице прошло детство Владимира Высоцкого - это и многое другое можно будет узнать, просмотрев мини-сюжеты на мониторах в вагонах метро. Ролики входят в цикл "Литература и театр" просветительского проекта "Привет, Москва!", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что видеосюжеты можно будет посмотреть и на официальном сайте проекта. Всего в цикле 50 роликов, каждый из них длится чуть больше минуты.
Один из роликов рассказывает о Константине Сергеевиче Станиславском. Театральную карьеру режиссер начинал с актерской профессии. В 1884 году на любительской сцене в доме купца Карзинкина на Покровском бульваре состоялось его первое выступление.
Еще несколько роликов посвящены местам, связанным с жизнью Владимира Высоцкого. На 1-й Мещанской улице (сейчас проспект Мира) прошло его детство. А самый известный адрес Высоцкого в Москве - Большой Каретный переулок, дом 15. Сюда он переехал в 1949 году, после того как у его отца закончилась служба в Германии.
Часть роликов познакомит с уголками столицы, отраженных в произведениях Виктора Пелевина. Например, действие романа "Чапаев и Пустота" начинается на Тверском бульваре, по которому главный герой бредет в феврале 1919 года. У самого писателя с бульваром связаны теплые воспоминания - здесь прошло его детство. Еще одно место, часто упоминаемое в его романах, - Лефортово. Здесь находится Московский энергетический институт, в котором учился писатель.
Также в романе Пелевина "Омон Ра" фигурирует станция московского метро "Библиотека имени Ленина". А в Битцевском парке живет главная героиня романа "Священная книга оборотня". Здесь она охотится на кур в обличье лисицы, а когда становится человеком - катается на велосипеде. Сам писатель рассказывал, что тоже любит кататься на велосипеде в этом парке.
Проект "Привет, Москва!" стартовал в метро осенью прошлого года. Его цель - поделиться с пассажирами интересными фактами о столице, которые помогут взглянуть на город по-новому. Информацию размещают на постерах и рекламных щитах в метро и транслируют на мониторах в вагонах. Ранее москвичи узнали о Москве исторической, кинематографической, музыкальной.
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КультураВладимир Высоцкий (автор песен)Константин СтаниславскийМоскваМосковский метрополитенВиктор Пелевин
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