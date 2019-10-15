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РИА Новости

В Томской области приговорили к 13 годам колонии вербовщика ИГ*

08:24 15.10.2019
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости. Суд в Томской области приговорил к 13 годам колонии мужчину по обвинению в вербовке россиян для вступления в международную террористическую организацию ИГ*, сообщает во вторник УФСБ по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника международной террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным управления, фигурант в ходе личных бесед и через интернет, в том числе с использованием мессенджеров Telegram и WhatsApp, вел вербовку местных жителей, а именно склонял их к вступлению в ряды боевиков и выезду с территории России для последующего участия в боевых действиях.
"Выездной коллегией Дальневосточного окружного военного суда 26 сентября 2019 года фигурант признан виновным… приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении. В УФСБ отметили, что мужчину осудили за "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Содействие террористической деятельности".
Ранее на основании материалов УФСБ России по Томской области за преступления террористического характера были осуждены два человека к десяти и пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и общего режимов соответственно.
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