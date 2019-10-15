В Томской области приговорили к 13 годам колонии вербовщика ИГ*

НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости. Суд в Томской области приговорил к 13 годам колонии мужчину по обвинению в вербовке россиян для вступления в международную террористическую организацию ИГ*, сообщает во вторник УФСБ по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника международной террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным управления, фигурант в ходе личных бесед и через интернет, в том числе с использованием мессенджеров Telegram и WhatsApp, вел вербовку местных жителей, а именно склонял их к вступлению в ряды боевиков и выезду с территории России для последующего участия в боевых действиях.

"Выездной коллегией Дальневосточного окружного военного суда 26 сентября 2019 года фигурант признан виновным… приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении. В УФСБ отметили, что мужчину осудили за "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Содействие террористической деятельности".

Ранее на основании материалов УФСБ России по Томской области за преступления террористического характера были осуждены два человека к десяти и пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и общего режимов соответственно.