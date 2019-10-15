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РИА Новости

В Забайкалье по учебной тревоге подняли более пяти тысяч военных ВВО

08:21 15.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Орлов / Перейти в фотобанкЗагрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса "Искандер-М"
Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Сергей Орлов
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Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса "Искандер-М". Архивное фото
ЧИТА, 15 окт – РИА Новости. Более 5 тысяч военнослужащих соединений общевойсковой армии Восточного военного округа в Забайкальском крае подняты по учебной тревоге, сообщили в пресс-службе ВВО.
"Военнослужащие выполняют нормативы по оперативному выходу боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации, совершению маршей в заданные районы. К мероприятиям привлекаются мотострелковое, связи, ракетное, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на полигоны будет выведено около 700 единиц техники, в том числе танки Т-72Б, БМП-2, РСЗО "Град", минометы комплекса "Сани", ЗСУ "Шилка", гаубицы "МСТА-Б", станции связи "Редут-2УС", станции спутниковой связи семейства "Ливень", радиорелейные станции Р-419 Л1, цифровые радиорелейные станции-аппаратные Р-416ГМ, командно-штабные машины на базе бронетранспортеров.
В пресс-службе отметили, что запланированы электронные пуски ракет оперативно-тактических комплексов "Искандер" и самоходных зенитных комплексов "Бук".
"При проведении тактических учений для каждого соединения будут смоделированы ситуации максимально приближенные к реальным с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. По результатам контрольной проверки каждое подразделение получит оценку боеготовности, а также сможет претендовать на получение почетного наименования "ударное", - добавили в пресс-службе.
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