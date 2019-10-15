В Забайкалье по учебной тревоге подняли более пяти тысяч военных ВВО

ЧИТА, 15 окт – РИА Новости. Более 5 тысяч военнослужащих соединений общевойсковой армии Восточного военного округа в Забайкальском крае подняты по учебной тревоге, сообщили в пресс-службе ВВО.

"Военнослужащие выполняют нормативы по оперативному выходу боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации, совершению маршей в заданные районы. К мероприятиям привлекаются мотострелковое, связи, ракетное, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на полигоны будет выведено около 700 единиц техники, в том числе танки Т-72Б, БМП-2, РСЗО "Град", минометы комплекса "Сани", ЗСУ "Шилка", гаубицы "МСТА-Б", станции связи "Редут-2УС", станции спутниковой связи семейства "Ливень", радиорелейные станции Р-419 Л1, цифровые радиорелейные станции-аппаратные Р-416ГМ, командно-штабные машины на базе бронетранспортеров.

В пресс-службе отметили, что запланированы электронные пуски ракет оперативно-тактических комплексов "Искандер" и самоходных зенитных комплексов "Бук".