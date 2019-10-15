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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Якутский частный сектор опробует "позвонковые машины" для вывоза мусора

08:19 15.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВывоз твердых коммунальных отходов
Вывоз твердых коммунальных отходов
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Вывоз твердых коммунальных отходов. Архивное фото
ЯКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Жители частных домов в городе Якутске с ноября опробуют новую систему "позвонковых машин" для вывоза мусора, такое решение принято координационным советом мэрии по ЖКХ и общественниками, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации.
В мэрии отметили, что проблема вывоза твердых коммунальных отходов с территории Якутска по-прежнему остается острой, несмотря на принимаемые городскими властями, министерством ЖКХ и энергетики республики и региональным оператором по обращению с ТКО меры.
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"Заинтересованные стороны с привлечением общественников, членов Координационного совета по ЖКХ совместно ищут механизмы для улучшения ситуации… В Якутске с ноября опробуют новую для нашего города систему вывоза мусора с территорий, в которых расположены частные домовладения. Речь идет о так называемых "позвонковых машинах", мусоровозах, которые будут работать по утвержденному и согласованному с жителями таких районов графику и собирать мусор непосредственно от жильцов, без использования баков", - рассказали в департаменте.
По мнению местных властей, новая система по вывозу ТКО будет опробована сначала в Гагаринском округе, где уберут существующие ныне санитарные точки. Если "позвонковые машины" докажут эффективность, систему распространят на другие районы города.
Отмечается, что региональный оператор наращивает технические ресурсы. В общей сложности на вывозе ТКО и крупногабаритного мусора в Якутске задействована 51 единица техники. "Кроме того, по поручению главы города Сарданы Авксентьевой региональный оператор ведет работу по заключению соглашений на подряды по вывозу мусора с крупным управляющими компаниями", - добавили в администрации.
С 2018 года компания "Якутскэкосети" является единым региональным оператором для обращения с твердыми коммунальными отходами в Якутске. Ранее сообщалось, что в июле мэрия уведомила эстонских соучредителей мусорного оператора о расторжении концессионного соглашения. В сентябре дочерняя компания ГУП "ЖКХ РС (Я)" - ООО "СахаСпецТранс" - выкупила долю эстонской стороны в размере 51% за 17,3 миллиона рублей. Вторым соучредителем регоператора остается муниципальное предприятие "Жилкомсервис" с долей в 49% акций.
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Республика Саха (Якутия)ЯкутскОбщество
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