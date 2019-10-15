Роскачество провело испытания микроволновок

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Роскачество совместно с аналогичными международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров из более 30 стран провело веерное исследование микроволновых печей, сообщила организация.

"По итогам испытаний эксперты Роскачества не констатировали прямой зависимости эксплуатационных свойств СВЧ-печей от их типа, цены или бренда. Также специалистам не удалось сделать вывод, что микроволновки какого-то одного бренда справляются на "отлично" со всеми тестами, входящими в программу испытаний. ... Самая дорогая микроволновка, принявшая участие в исследовании, показала не лучший результат, например, в испытаниях удобства. Между тем, высокие баллы в общем зачете получили бытовые приборы среднего ценового диапазона", - говорится в пресс-релизе.

Испытания по 154 показателям прошли 55 моделей от 16 брендов, среди которых торговые марки AEG, Beko, Bosch, Candy, De Dietrich, Electrolux, Franke, Gorenje, Hotpoint-Ariston, Ikea, LG, Miele, Panasonic, Samsung, Siemens, Whirlpool и другие.

Все СВЧ-печи прошли тест на утечку микроволнового излучения и испытания на электробезопасность, но проверку термической безопасности - не все образцы: нормы по нагреву в режиме гриля не выдержали дверцы пяти микроволновок. Результаты самых удобных и неудобных микроволновок различаются на 2 балла, а по показателю шума наиболее громкими и тихими стали по три модели.

Проверка эксплуатационных свойств проводилась эмпирическим путём: специалисты размораживали фарш, подогревали обед, размораживали и подогревали пиццу, испытывали режим "гриль" с помощью тостов, готовили курицу, пиццу, пекли пирожные, пишет Роскачество. А энергоэффективность микроволновки определяли с помощью нагрева одного литра воды и последующим измерением её температуры.