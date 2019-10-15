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РИА Новости

В зоне обрушения пятиэтажки в Приморье оказались 17 квартир

08:15 15.10.2019 (обновлено: 09:27 15.10.2019)
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© РИА Новости / МЧС РФСотрудники МЧС РФ у дома 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино Приморского края, где произошло частичное обрушения перекрытий в жилом доме. 15 октября 2019
Сотрудники МЧС РФ у дома 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино Приморского края, где произошло частичное обрушения перекрытий в жилом доме. 15 октября 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. При обрушении строительных конструкций в пятиэтажном жилом доме в Шкотовском районе Приморского края пострадали 17 квартир, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник в состоящем из шести подъездов пятиэтажном жилом доме в Новонежино произошло обрушение после хлопка. По данным СК, из-за обрушения стены погибла женщина, а причиной происшествия мог стать неисправный водонагреватель. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Люди эвакуированы из третьего подъезда и двух квартир четвертого подъезда. Семнадцать квартир пострадало", - сказал собеседник агентства.
По его словам, поврежденное здание планируется обследовать при помощи диагностического комплекса.
Он отметил, что семеро человек размещены в пункте временного размещения в местном клубе. Дополнительно развернут пункт временного размещения в школе-интернате посёлка Смоляново. Спасатели помогают жителям доставать из аварийных квартир домашних питомцев и необходимые вещи.
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07:55Радио Sputnik
В СК назвали возможную причину обрушения в жилом доме в Приморье
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