В зоне обрушения пятиэтажки в Приморье оказались 17 квартир

Сотрудники МЧС РФ у дома 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино Приморского края, где произошло частичное обрушения перекрытий в жилом доме. 15 октября 2019

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. При обрушении строительных конструкций в пятиэтажном жилом доме в Шкотовском районе Приморского края пострадали 17 квартир, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник в состоящем из шести подъездов пятиэтажном жилом доме в Новонежино произошло обрушение после хлопка. По данным СК, из-за обрушения стены погибла женщина, а причиной происшествия мог стать неисправный водонагреватель. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Люди эвакуированы из третьего подъезда и двух квартир четвертого подъезда. Семнадцать квартир пострадало", - сказал собеседник агентства.

По его словам, поврежденное здание планируется обследовать при помощи диагностического комплекса.