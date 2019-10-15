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РИА Новости

В Хабаровске спустили на воду понтон-батопорт для дамбы

08:09 15.10.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВиды Хабаровска
Виды Хабаровска
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Виды Хабаровска. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 15 окт - РИА Новости. Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ, входит в ОСК) во вторник спустил на воду понтон-батопорт, который будет выполнять роль гидрозатвора на дамбе, защищающей от затопления часть Хабаровска, сообщил РИА Новости представитель завода.
Ранее сообщалось, что в районе улицы Пионерской в Хабаровске возведено два участка стационарной дамбы, их должны соединить батопортом, который закроет проем при высоком уровне реки и защитит микрорайон с многоэтажными домами от затопления. При нормальном уровне Амура затвор обеспечит проход судов в затон. В августе этого года из-за паводка проем дамбы пришлось засыпать грунтом, чтобы спасти микрорайон от воды. Поле нормализации уровня временную насыпь демонтировали.
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"Торжественный спуск на воду построенного на заводе специализированного понтона-батопорта состоялся во вторник. Он будет использоваться как затвор на дамбе в случае наводнения, но может и перевозить грузы, как баржа. Контракт выполнен в установленные сроки, после спуска на воду начнётся его подготовка к испытаниям", - сказал собеседник агентства.
По информации ХСЗ, строительство понтона-батопорта началось в апреле этого года по заказу КГУП "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края". Сумма контракта 192,7 миллиона рублей. Длина понтона 75 метров, ширина на миделе 15 метров, ширина в состоянии батопорта 4 метра. В режиме буксируемой баржи, после дооборудования, понтон может взять на борт более 2 тысяч тонн груза.
Хабаровский судостроительный завод - одно из стратегических предприятий Дальнего Востока. Здесь строят надводные корабли и суда любого назначения водоизмещением до 2 тысяч тонн, в том числе катера на воздушной подушке "Мурена". Предприятие основано в 1951 году, за это время здесь построено около 360 судов, включая более 200 военных, в том числе и на экспорт в Индию, Сирию, Кубу, Южную Корею.
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Хабаровский судостроительный заводОбъединенная судостроительная корпорацияХабаровскОбщество
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