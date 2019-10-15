В Москве во вторник ожидается высокое атмосферное давление

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Москвичей ждёт облачная с прояснениями погода, в утренние часы возможен кратковременный дождь, в течение дня температура составит плюс 11 градусов, давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Особенность сегодняшней погоды заключается в том, что в атмосфере над столичным регионом будет взаимодействие двух воздушных масс: на севере, северо-востоке - прохладные, а на юге, юго-западе - тёплые воздушные массы. Сейчас тёплые отступают и на их место приходят прохладные, местами где-то может пройти кратковременный дождь", - сообщил Синенков.

По словам синоптика, во вторник в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы температура составит плюс 13 градусов тепла, но в течение дня температура понизится до плюс 9-11 , а к вечеру составит плюс 5-7 градусов, по области - плюс 10-15.

"Обычно утром у нас прохладно, а днём максимальная температура. Сегодня максимальная температура будет в утренние часы, потому что произойдёт смена воздушных масс", - пояснил синоптик.