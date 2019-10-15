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РИА Новости

В Москве во вторник ожидается высокое атмосферное давление

08:03 15.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком на улицах Москвы
Женщина с ребенком на улицах Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина с ребенком на улицах Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Москвичей ждёт облачная с прояснениями погода, в утренние часы возможен кратковременный дождь, в течение дня температура составит плюс 11 градусов, давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Особенность сегодняшней погоды заключается в том, что в атмосфере над столичным регионом будет взаимодействие двух воздушных масс: на севере, северо-востоке - прохладные, а на юге, юго-западе - тёплые воздушные массы. Сейчас тёплые отступают и на их место приходят прохладные, местами где-то может пройти кратковременный дождь", - сообщил Синенков.
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Синоптики предупредили о начале периода "глубокой осени" в Москве
По словам синоптика, во вторник в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы температура составит плюс 13 градусов тепла, но в течение дня температура понизится до плюс 9-11 , а к вечеру составит плюс 5-7 градусов, по области - плюс 10-15.
"Обычно утром у нас прохладно, а днём максимальная температура. Сегодня максимальная температура будет в утренние часы, потому что произойдёт смена воздушных масс", - пояснил синоптик.
Также он отметил, что атмосферное давление будет выше нормы на 8-9 миллиметров и составит 755 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.
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