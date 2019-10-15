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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков

08:00 15.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 11 по 13 октября украинские силовики не вели огонь по территории республики. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
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В ДНР заявляют об усилении обстрелов в Донбассе перед встречей в Минске
"За 14 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по населенному пункту Логвиново.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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