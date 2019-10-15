В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков

Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области. Архивное фото

Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области

ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 11 по 13 октября украинские силовики не вели огонь по территории республики. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

"За 14 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по населенному пункту Логвиново.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.