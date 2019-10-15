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РИА Новости

В лесах Красноярского края снимут особый противопожарный режим

07:31 15.10.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Особый противопожарный режим снимается в лесах Красноярского края, сообщил на заседании регионального правительства первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых.
"В связи с нормализацией обстановки с природными пожарами, снижением класса пожарной опасности на территории края, а также решением краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности предлагается отменить особый противопожарный режим на всей территории края", - сказал Сизых.
Особый противопожарный режим был введен в крае в середине апреля. Режим ЧС был введен в регионе 2 июля. На тот момент в регионе установилась сухая жаркая погода, повсеместно фиксировалось прохождение гроз, которые в большинстве случаев и становились причинами возгораний. Режим ЧС снят в середине сентября.
По данным лесопожарного центра Красноярского края, в регионе действует четыре пожара на площади чуть более 11 гектаров. Очаги действуют в Тасеевском, Абанском, Березовском и Дзержинском районах.
Сотрудники пожарной охраны
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