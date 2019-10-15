В лесах Красноярского края снимут особый противопожарный режим

КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Особый противопожарный режим снимается в лесах Красноярского края, сообщил на заседании регионального правительства первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых.

"В связи с нормализацией обстановки с природными пожарами, снижением класса пожарной опасности на территории края, а также решением краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности предлагается отменить особый противопожарный режим на всей территории края", - сказал Сизых.

Особый противопожарный режим был введен в крае в середине апреля. Режим ЧС был введен в регионе 2 июля. На тот момент в регионе установилась сухая жаркая погода, повсеместно фиксировалось прохождение гроз, которые в большинстве случаев и становились причинами возгораний. Режим ЧС снят в середине сентября.