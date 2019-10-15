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РИА Новости

В Абакане 16 октября объявили днем траура из-за гибели мэра

07:28 15.10.2019
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© Фото : Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики ХакасияНиколай Булакин
Николай Булакин
© Фото : Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия
Николай Булакин. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Администрация Абакана объявила среду 16 октября днем траура в городе из-за гибели в ДТП мэра Николая Булакина, сообщает мэрия.
Глава Абакана погиб 14 октября в Красноярском крае. По информации регионального ГИБДД, автомобиль 66-летнего мэра вылетел в кювет на 433-м километре трассы Р-257 и врезался в препятствие. Булакин умер на месте до приезда скорой. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем. Идет проверка.
"По постановлению городской администрации 16 октября 2019 года, в день прощания, в Абакане объявлен траур. Всем организациям и предприятиям рекомендовано перенести или отменить городские праздники, уличные, развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования", - говорится в сообщении.
Всем телерадиокомпаниям, вещающим на территории Абакана, рекомендовано скорректировать программу вещания. На здании городской администрации приспущены флаги.
Николай Булакин
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Николай БулакинАбаканКрасноярский крайОбщество
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