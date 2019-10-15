В Абакане 16 октября объявили днем траура из-за гибели мэра

Глава Абакана погиб 14 октября в Красноярском крае. По информации регионального ГИБДД, автомобиль 66-летнего мэра вылетел в кювет на 433-м километре трассы Р-257 и врезался в препятствие. Булакин умер на месте до приезда скорой. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем. Идет проверка.