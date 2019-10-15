Следов взрывчатки на месте обрушения в пятиэтажке в Приморье не обнаружили

ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. Следов взрывчатки на месте обрушения в пятиэтажном доме в Приморье не обнаружено, завил журналистам губернатор Олег Кожемяко.

Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в Новонежино Шкотовского района Приморья произошло обрушение после хлопка. По данным СК, из-за обрушения стены погибла женщина. Ведомство также сообщило, что причиной происшествия мог стать неисправный водонагреватель. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.