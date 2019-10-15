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РИА Новости

У погибшей при обрушении стены в пятиэтажке в Приморье остались два ребенка

07:03 15.10.2019 (обновлено: 11:41 15.10.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Администрации Приморского края/Игорь Новиков / Перейти в фотобанкПоследствия обрушения перекрытий в жилом доме № 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино
Последствия обрушения перекрытий в жилом доме № 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино
© РИА Новости / Пресс-служба Администрации Приморского края/Игорь Новиков
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. У погибшей при пожаре в пятиэтажном доме в поселке Новонежино Приморского края остались два ребенка, сообщил журналистам губернатор Олег Кожемяко.
Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник произошло обрушение в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в Новонежино Шкотовского района Приморья. По данным СК, из-за обрушения стены погибла женщина. Ведомство также сообщило, что к обрушению мог привести неисправный водонагреватель. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Случилась трагедия, погибла женщина. У нее остались дети – один ребенок в шестом классе учится, другой в техникуме. Сейчас решается вопрос по детям, куда они будут направлены", - сказал он.
Глава региона добавил, что один из жильцов с ограничениями по состоянию здоровья отправлен в больницу.
Последствия обрушения перекрытий в жилом доме № 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино
05:01РИА Новости
Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
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