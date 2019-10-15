У погибшей при обрушении стены в пятиэтажке в Приморье остались два ребенка

Последствия обрушения перекрытий в жилом доме № 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино

ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. У погибшей при пожаре в пятиэтажном доме в поселке Новонежино Приморского края остались два ребенка, сообщил журналистам губернатор Олег Кожемяко.

Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник произошло обрушение в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в Новонежино Шкотовского района Приморья. По данным СК, из-за обрушения стены погибла женщина. Ведомство также сообщило, что к обрушению мог привести неисправный водонагреватель. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Случилась трагедия, погибла женщина. У нее остались дети – один ребенок в шестом классе учится, другой в техникуме. Сейчас решается вопрос по детям, куда они будут направлены", - сказал он.