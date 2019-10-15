В Кировской области пять человек погибли при пожаре в деревянном доме

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пять человек погибли и еще двое пострадали при пожаре в двухквартирном деревянном жилом доме в Кикнурском районе Кировской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В 01.33 возник пожар в одноэтажном деревянном двухквартирном жилом доме в населенном пункте Кикнур. Предварительно, пострадали семь человек, пять из них погибли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще двое пострадавших госпитализированы. В 02.50 пожар был ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 38 человек и 11 единиц техники. Обстоятельства пожара и личности погибших выясняются.