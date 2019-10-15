Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66 человек

ТОКИО, 15 окт – РИА Новости. Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66, пропавшими без вести числятся 15 человек, 212 получили ранения, сообщил телеканал Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66, пропавшими без вести числятся 15 человек, 212 получили ранения, сообщил телеканал NHK

Ранее было известно о 61 погибшем и 13 пропавших без вести.

"Хагибис" прошел над территорией Японии в субботу и воскресенье, он принес с собой шквалистый ветер с порывами до 40 метров в секунду и ливневые дожди. На префектуру Тиба на фоне тайфуна также обрушился смерч.

В некоторых районах за двое суток выпало полторы-две месячных нормы осадков. На 47 реках страны в 66 местах разрушены защитные дамбы.

Из-за паводков затоплены около десяти тысяч домов. В 19 префектурах произошли 140 оползней. Больше всего от тайфуна пострадали Фукусима, Мияги, Канагава, Тотиги, Саитама, Нагано, Сидзуока.

Без воды до сих пор остаются 133 тысячи домов в 13 префектурах, в 34 тысячах домов нет света.

В поисковых и спасательных операциях задействованы 110 тысяч сотрудников сил самообороны Японии, пожарной охраны, полиции и службы безопасности на море.