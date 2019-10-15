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РИА Новости

В Хабаровске завершили разбирать дамбу, возведенную в паводок

06:31 15.10.2019
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© Фото : сайт Администрации города ХабаровскаПерекрытая дамба в районе улицы Запарина в Хабаровске
Перекрытая дамба в районе улицы Запарина в Хабаровске
© Фото : сайт Администрации города Хабаровска
Перекрытая дамба в районе улицы Запарина в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 15 окт - РИА Новости. Демонтаж участка дамбы в Хабаровске, который временно возвели в районе улицы Пионерская во время паводка на Амуре, завершен, сообщил РИА Новости начальник городского управления ГО и ЧС Андрей Акимов.
"Во вторник все работы по разбору временной насыпи были завершены. Проделан коридор шириной 45 метров и глубиной более четырех метров. Проход судов в затон обеспечен", - сказал Акимов.
По его словам, в городе уже разобрали больше половины дамбы на стадионе имени Ленина, до конца недели работы планируется завершить. Постепенно будут разбирать дамбы на улицах Штормовой, Вилюйской и Богачева. На Богачева часть дамбы оставят, чтобы при повторении паводка быстрее возвести защитное сооружение.
По информации хабаровского Гидрометцентра, во вторник утром уровень Амура у Хабаровска составляет 193 сантиметра, опустившись за сутки на 16 сантиметров. В пик паводка вода поднялась до 644 сантиметров при опасном уровне в 600 сантиметров. В наводнение 2013 года уровень достигал 808 сантиметров.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Предварительный ущерб от паводка в регионе составляет около 2 миллиардов рублей.
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