В Хабаровске завершили разбирать дамбу, возведенную в паводок

ХАБАРОВСК, 15 окт - РИА Новости. Демонтаж участка дамбы в Хабаровске, который временно возвели в районе улицы Пионерская во время паводка на Амуре, завершен, сообщил РИА Новости начальник городского управления ГО и ЧС Андрей Акимов.

"Во вторник все работы по разбору временной насыпи были завершены. Проделан коридор шириной 45 метров и глубиной более четырех метров. Проход судов в затон обеспечен", - сказал Акимов.

По его словам, в городе уже разобрали больше половины дамбы на стадионе имени Ленина, до конца недели работы планируется завершить. Постепенно будут разбирать дамбы на улицах Штормовой, Вилюйской и Богачева. На Богачева часть дамбы оставят, чтобы при повторении паводка быстрее возвести защитное сооружение.

По информации хабаровского Гидрометцентра, во вторник утром уровень Амура у Хабаровска составляет 193 сантиметра, опустившись за сутки на 16 сантиметров. В пик паводка вода поднялась до 644 сантиметров при опасном уровне в 600 сантиметров. В наводнение 2013 года уровень достигал 808 сантиметров.