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РИА Новости

СМИ: Volkswagen отложил принятие решения о строительстве завода в Турции

06:29 15.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Volkswagen
Автомобиль Volkswagen
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль Volkswagen. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Автоконцерн Volkswagen откладывает принятие решения о строительстве завода в Турции на фоне турецкой операции в Сирии, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники.
Концерн вел переговоры о строительстве завода недалеко от города Измир с турецкой стороной на протяжении нескольких месяцев. Однако после начала операции Турции в Сирии руководство VW не спешит ставить подпись под контрактом о строительстве, отмечает издание.
"Мы с большой настороженностью наблюдаем за ситуацией", - заявил изданию представитель Volkswagen.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Volkswagen GroupТурцияСирияЭкономика
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