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РИА Новости

В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео

06:11 15.10.2019 (обновлено: 09:03 15.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПульт от телевизора
Пульт от телевизора
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пульт от телевизора. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В городе Новомичуринск, Пронский район Рязанской области, телезрителям вместо программы "Место встречи" на НТВ показали непристойное видео. Об этом сообщает "Комсомольская правда. Рязань".
По словам одного из местных жителей, фильм транслировался около часа. В это время он пытался объяснить директору местной компании-провайдера, что в эфире совсем не то, что должно быть, однако ему не поверили.
Генеральный директор компании "ТелеМаг" позднее пояснил, что зрители увидели непристойное видео вместо ток-шоу из-за технического сбоя. В это время в местной кабельной сети проходили ремонтные работы, и один из сотрудников нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель. По словам гендиректора, трансляция фильма длилась около 15 минут.
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Обсудить 17
НТВ (телеканал)Пронский районРязаньРязанская областьОбщество
Популярные комментарии
Вместо одного непристойного видео показали другое. В чём проблема?
15 октября, 08:24
Адам Ваксель
3260004
В этих ток-шоу тоже мало культурного. Все галдят и ругаются, только раздражает.
15 октября, 06:33
ААнатолий
2810003
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