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РИА Новости

Пенс пока не планирует лететь в Турцию

06:10 15.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс во вторник не планирует лететь в Турцию, где он намеревался обсудить ситуацию в Сирии, свидетельствует официальное расписание Белого дома.
В расписании Пенса на вторник стоят встреча с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули и ланч с президентом Дональдом Трампом. Во второй половине дня Пенс вновь присоединится к Трампу, который примет в Белом доме обладателей хоккейного Кубка Стэнли за 2019 год "Сент-Луис Блюз". Эта встреча должна завершиться, когда в Европе будет уже ночь. Других мероприятий в публичном расписании Пенса нет.
В понедельник Пенс заявил журналистам, что президент Трамп поручил ему возглавить американскую делегацию, которая вылетит в Анкару для переговоров с турецким руководством. Высокопоставленный представитель администрации заявил журналистам, что делегация покинет Вашингтон "в самом ближайшем времени".
Новости о поездке Пенса в Турцию прозвучали на фоне резких разногласий Вашингтона и Анкары касательно военной операции Турции в Сирии против союзных США курдских формирований. В понедельник Трамп ввел первые санкции против двух министерств и двух министров Турции, а также против зампреда правящей в стране Партии справедливости и развития.
Нэнси Пелоси
03:38Война в Сирии
Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
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Майк ПенсДональд ТрампТурцияСирияСШАВ мире
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