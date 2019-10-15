На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы

БАРНАУЛ, 15 окт - РИА Новости. Двое мужчин погибли в ДТП, упав со склона горы в грузовике в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
По данным ведомства, 58-летний водитель, житель села Беляши, перевозил дрова на грузовом автомобиле.
"Во время движения по склону горы он не справился с управлением и допустил опрокидывание ЗИЛа. В момент ДТП в кабине грузовика также находились два пассажира, жители села Беляши 1969 и 1984 годов рождения - они погибли", - говорится в сообщении.
Водителя доставили в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.
Полиция проводит доследственную проверку по факту ДТП.