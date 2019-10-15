Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка

ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. Обрушение в пятиэтажке в поселке Новонежино в Приморье произошло после хлопка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.

Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник произошло обрушение в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в поселке Новонежино Приморского края. По данным СК, из-за обрушения стены погибла женщина. Ведомство также сообщило, что к обрушению мог привести неисправный водонагреватель. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.