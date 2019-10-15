Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T09:27Z
https://ria.ru/20191015/1559791807.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155979/42/1559794275_0:1028:2048:2180_1036x0_80_0_0_1ef595a94d5ce71ba4e4d35f80f130e2.jpg
РИА Новости

Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка

05:52 15.10.2019 (обновлено: 09:27 15.10.2019)
10905
© РИА Новости / МЧС РФСотрудники МЧС РФ у дома 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино Приморского края, где произошло частичное обрушения перекрытий в жилом доме. 15 октября 2019
Сотрудники МЧС РФ у дома 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино Приморского края, где произошло частичное обрушения перекрытий в жилом доме. 15 октября 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. Обрушение в пятиэтажке в поселке Новонежино в Приморье произошло после хлопка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.
Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник произошло обрушение в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в поселке Новонежино Приморского края. По данным СК, из-за обрушения стены погибла женщина. Ведомство также сообщило, что к обрушению мог привести неисправный водонагреватель. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Предварительно установлено, что обрушение стало возможным из-за хлопка, к которому могла привести неисправность бытового прибора – водонагревателя или иного бытового фактора, находящегося в ванной комнате соседней квартиры", - сказала Римская.
Последствия обрушения перекрытий в жилом доме № 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино
05:01РИА Новости
Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
02414214
Обсудить 4
Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ, пишут СМИ
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье
Лента
новостей
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Банкноты номиналом 1 доллар США
"Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Церемония регистрации брака в ЗАГС
Пережившие развод люди назвали признаки неминуемого расставания
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Последствия обрушения перекрытий в жилом доме № 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино
Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
15:43Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
Лента новостейМолния