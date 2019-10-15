Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека

ТОКИО, 15 окт – РИА Новости. Число погибших из-за тайфуна "Хагибис", которому в Японии был присвоен номер 19, выросло до 61, сообщает телекомпания Число погибших из-за тайфуна "Хагибис", которому в Японии был присвоен номер 19, выросло до 61, сообщает телекомпания Fuji Television Network

Ранее сообщалось о гибели 53 человек. По-прежнему пропавшими без вести числятся 13 человек, более 200 человек получили ранения.

Следование тайфуна сопровождалось обильными дождями – в некоторых местах за двое суток выпало 1,5-2 месячные нормы осадков. По данным телекомпании NHK, в результате на 37 реках страны были разрушены защитные дамбы в 52 местах. На 161 реке в 16 префектурах произошли паводки. Это привело к затоплению жилых кварталов. Больше всего от тайфуна пострадали префектуры Фукусима, Мияги, Канагава, Тотиги, Саитама, Нагано, Сидзуока.

До сих пор без воды остаются 138 тысяч домов в 13 префектурах. По данным министерства экономики, торговли и промышленности, без света остаются 34 тысячи домов. Ранее их было 520 тысяч.

Крайне мощный тайфун "Хагибис" прошел над территорией Японии в субботу, он сопровождался шквалистым ветром до 40 метров в секунду при порывах и ливневыми дождями. В префектуре Тиба на фоне тайфуна прошел смерч.