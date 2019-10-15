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РИА Новости
Война в Сирии

Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными

05:50 15.10.2019 (обновлено: 12:24 15.10.2019)
102801
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими американскими военными на трассе, которая соединяет города Манбидж и Кобани на северо-востоке арабской республики. Видеозапись опубликовало агентство Ruptly.
На кадрах видно, как бронеавтомобили с американскими флагами и пикапы с сирийскими солдатами движутся в противоположных направлениях, при этом военнослужащие двух стран никак не реагируют друг на друга.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что "в основном вывел" американский контингент из Сирии. Он также подчеркнул, что не против того, чтобы Башар Асад защищал курдов от турецких военных.

Что происходит на севере Сирии

Девятого октября Анкара объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство"*. За несколько дней турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.
Ранее поддерживавшие курдов американцы осудили действия Турции, однако отвели войска, что в РПК расценили как нарушение договоренностей. В Пентагоне ответили, что, вводя контингент в Сирию, "не подписывались" воевать с турками.
В воскресенье автономная администрация курдов и Дамаск договорились о размещении сирийских войск на всей границе с Турцией для совместного противостояния Анкаре. В понедельник сирийская правительственная армия вошла в Манбидж и другие подконтрольные курдам города, где ранее базировались подразделения из США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМанбидж (провинция Алеппо)СирияСША
Популярные комментарии
Янки в очередной войне "победили")))
15 октября, 06:14
Basik Lancer
571171005
И здесь подвижки в западной риторике: "...не против того, чтобы сирийский лидер Башар Асад защищал курдов...". Как минимум, признание легитимности Асада, которого столько лет травили.
15 октября, 06:01
eldeckel
14371002
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