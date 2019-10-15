Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска

КРАСНОЯРСК, 15 окт — РИА Новости. Главное управление МВД по Красноярскому краю Главное управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео задержания двух подозреваемых в избиении до смерти жителя Красноярска.

На кадрах запечатлены поочередно двое молодых людей. Их досматривают в подъезде, а затем под надзором сотрудников полиции доставляют в Первое управление по расследованию особо важных дел краевого главка МВД. При задержании один из них говорит: "Я никуда не буду убегать, серьезно". Когда его уводят, он продолжает повторять: "Я не убегу".

Ранее стало известно, что 15 сентября мужчины 24 и 29 лет после ссоры по телефону со знакомым приехали к нему и избили его. Потерпевшего доставили в больницу, где он умер.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о том, что молодых людей не задержали из-за того, что один из нападавших — сын бывшей судьи и председателя совета депутатов. В региональном управлении СК сообщили, что подозреваемые в избиении задержаны и дают показания следователям, решается вопрос об избрании меры пресечения. В краевом главке МВД рассказали, что для задержания были привлечены наиболее опытные сотрудники управления уголовного розыска.

Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что "никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений".