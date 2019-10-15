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РИА Новости

Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска

05:35 15.10.2019 (обновлено: 11:57 15.10.2019)
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КРАСНОЯРСК, 15 окт — РИА Новости. Главное управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео задержания двух подозреваемых в избиении до смерти жителя Красноярска.
На кадрах запечатлены поочередно двое молодых людей. Их досматривают в подъезде, а затем под надзором сотрудников полиции доставляют в Первое управление по расследованию особо важных дел краевого главка МВД. При задержании один из них говорит: "Я никуда не буду убегать, серьезно". Когда его уводят, он продолжает повторять: "Я не убегу".
Ранее стало известно, что 15 сентября мужчины 24 и 29 лет после ссоры по телефону со знакомым приехали к нему и избили его. Потерпевшего доставили в больницу, где он умер.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о том, что молодых людей не задержали из-за того, что один из нападавших — сын бывшей судьи и председателя совета депутатов. В региональном управлении СК сообщили, что подозреваемые в избиении задержаны и дают показания следователям, решается вопрос об избрании меры пресечения. В краевом главке МВД рассказали, что для задержания были привлечены наиболее опытные сотрудники управления уголовного розыска.
Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что "никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений".
Установлено, что один из задержанных ранее был судим за мошенничество и грабеж, а второй — за грабеж и незаконный оборот наркотиков. К материалам дела в качестве вещдоков приобщено видео избиения, снятое приятелем подозреваемых. В краевой полиции начата служебная проверка для выяснения причин, почему задержанным изначально не была избрана мера пресечения, не связанная с ограничением свободы.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
04:50РИА Новости
В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
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КрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что "никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений". Ну-ну, скольких людей безнаказанно задавили всякие мажоры? Не говоря уже о более мелких нарушениях. У нас все законы избирательного действия.
15 октября, 06:42
ЛКЛысый Кучерявый
2900109
Богатые родители дают своим чадам все что те пожелают, не понимая что они лишают их способность мыслить адекватно и понимать цену вещам и своей жизни.
15 октября, 07:02
bbatray
3101103
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