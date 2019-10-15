Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T05:19Z
https://ria.ru/20191015/1559791661.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155956/50/1559565092_0:331:2986:2011_1036x0_80_0_0_243ac25009ce178bacd599d8d9209824.jpg
РИА Новости

Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам

05:19 15.10.2019
386
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПротесты в Эквадоре
Протесты в Эквадоре
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
МЕХИКО, 15 окт - РИА Новости. МИД Мексики опубликовал заявление о предоставлении защиты на территории посольства в Кито для шести человек, среди которых - чиновники и депутаты, поддерживающие экс-президента Корреа.
"В соответствии со своими дипломатическими традициями правительство Мексики приняло сегодня на территории посольства в Кито и предоставило защиту следующим лицам: депутатам национальной ассамблеи Луису Фернандо Молине, Соледаду Буэндиа и его супруге, Карлосу Витери и его супруге Тане Паукер, Леонидасу Анибалу Морено Ордоньесу, прокурору префектуры Пичинча", - говорится в тексте заявления.
Ранее посольство также предоставило защиту депутату Габриэле Риваденейре, таким образом, на территории представительства сейчас находятся шесть официальных лиц Эквадора и члены их семей.
Ленин Морено
04:31РИА Новости
Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
МИД Мексики подчеркнул в документе свою позицию по защите прав человека для всех лиц вне зависимости от их политических убеждений и подтвердил позицию страны по отношению к конфликту в Эквадоре, которая заключается в невмешательстве во внутренние дела соседней страны и надежде на мирный демократический выход из кризиса.
По заявлениям оппозиционеров Эквадора, несколько десятков членов движения за Гражданскую революцию экс-президента Корреа подверглись преследованиям со стороны государственных структур. Задержана префект провинции Пичинча Паола Пабон, несколько дней назад правительство заявило, что она была одной из зачинщиков акций протеста, участники которых грабили и уничтожали городскую и частную собственность. Исполнительный секретарь Гражданской революции Вирхилио Эрнандес сообщил РИА Новости, что эквадорская полиция ворвалась в его дом. Депутат Габриэла Ривандейра заявляла СМИ, что подверглась "внесудебному преследованию".
Участники акции протеста в Кито, Эквадор
03:39РИА Новости
Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
Седьмого октября президент Морено заявил, что экс-президент Корреа, префект Пабон и бывший министр иностранных дел Рикардо Патиньо стоят за попыткой государственного переворота. По словам члена законодательного собрания Франклин Саманиего, оппозиция ожидает преследования всех депутатов от Гражданской революции.
В воскресенье вечером власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации. Морено по итогам переговоров с лидерами Конфедерации индейских народов и протестного движения заявил о необходимости скорейшего пересмотра декрета, отменяющего субсидии на топливо.
Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Президент Эквадора объявлял режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
300000
Обсудить 0
ЭквадорМексикаВ мире
Рекомендуем
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
РИА
Новости
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Лента
новостей
Банкноты номиналом 1 доллар США
"Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Отец Михаила Туватина
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Ленин Морено
Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
Участники акции протеста в Кито, Эквадор
Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
15:43Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
Лента новостейМолния