Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам

МЕХИКО, 15 окт - РИА Новости. МИД Мексики опубликовал заявление о предоставлении защиты на территории посольства в Кито для шести человек, среди которых - чиновники и депутаты, поддерживающие экс-президента Корреа.

"В соответствии со своими дипломатическими традициями правительство Мексики приняло сегодня на территории посольства в Кито и предоставило защиту следующим лицам: депутатам национальной ассамблеи Луису Фернандо Молине, Соледаду Буэндиа и его супруге, Карлосу Витери и его супруге Тане Паукер, Леонидасу Анибалу Морено Ордоньесу, прокурору префектуры Пичинча", - говорится в тексте заявления.

Ранее посольство также предоставило защиту депутату Габриэле Риваденейре, таким образом, на территории представительства сейчас находятся шесть официальных лиц Эквадора и члены их семей.

МИД Мексики подчеркнул в документе свою позицию по защите прав человека для всех лиц вне зависимости от их политических убеждений и подтвердил позицию страны по отношению к конфликту в Эквадоре, которая заключается в невмешательстве во внутренние дела соседней страны и надежде на мирный демократический выход из кризиса.

По заявлениям оппозиционеров Эквадора, несколько десятков членов движения за Гражданскую революцию экс-президента Корреа подверглись преследованиям со стороны государственных структур. Задержана префект провинции Пичинча Паола Пабон, несколько дней назад правительство заявило, что она была одной из зачинщиков акций протеста, участники которых грабили и уничтожали городскую и частную собственность. Исполнительный секретарь Гражданской революции Вирхилио Эрнандес сообщил РИА Новости, что эквадорская полиция ворвалась в его дом. Депутат Габриэла Ривандейра заявляла СМИ, что подверглась "внесудебному преследованию".

Седьмого октября президент Морено заявил, что экс-президент Корреа, префект Пабон и бывший министр иностранных дел Рикардо Патиньо стоят за попыткой государственного переворота. По словам члена законодательного собрания Франклин Саманиего, оппозиция ожидает преследования всех депутатов от Гражданской революции.

В воскресенье вечером власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации. Морено по итогам переговоров с лидерами Конфедерации индейских народов и протестного движения заявил о необходимости скорейшего пересмотра декрета, отменяющего субсидии на топливо.