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РИА Новости
Война в Сирии

Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны

05:05 15.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирия
Сирия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирия. Архивное фото
ХОМС (Сирия), 15 окт – РИА Новости. Директор центра реабилитации беженцев в Аль-Варе, пригороде сирийского Хомса, Бана Халяль рассказала журналистам о работе с детьми, пострадавшими от войны.
"Ежедневно к нам приходят около 70 взрослых и детей. С ними работают 100 специалистов - профессиональные психологи, врачи разных специальностей, учителя начальной школы, мастера профессионального образования", - сказала Халяль.
По ее словам, для взрослых проводятся занятия по профессиональной подготовке, например, пошиву одежды или сборке компьютеров.
"Поступающие к нам дети вызывают самую сильную боль, они провели несколько лет в постоянном стрессе. С этим связаны их закрытость, испуг, у многих - недержание мочи. Некоторые посреди ночи просыпаются и кричат… Все эти симптомы мы стараемся купировать - оказываем психологическую помощь, занимаемся с ребятами в непринужденной, игровой обстановке", - рассказала Халяль.
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Война в СирииХомс (мухафаза)Сирия
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