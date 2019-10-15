Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны

"Ежедневно к нам приходят около 70 взрослых и детей. С ними работают 100 специалистов - профессиональные психологи, врачи разных специальностей, учителя начальной школы, мастера профессионального образования", - сказала Халяль.

"Поступающие к нам дети вызывают самую сильную боль, они провели несколько лет в постоянном стрессе. С этим связаны их закрытость, испуг, у многих - недержание мочи. Некоторые посреди ночи просыпаются и кричат… Все эти симптомы мы стараемся купировать - оказываем психологическую помощь, занимаемся с ребятами в непринужденной, игровой обстановке", - рассказала Халяль.