Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье

Последствия обрушения перекрытий в жилом доме № 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино

ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. Ребенок получил ушибы при обрушении в жилой пятиэтажке в поселке Новонежино в Приморье, сообщил РИА Новости глава Шкотовского района Виктор Михайлов.

Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник произошло обрушение в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в Новонежино. По данным ведомства, погибла женщина. В СК сообщили, что к обрушению мог привести неисправный водонагреватель. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"У девочки ушиб мягких тканей, жизни ничего не угрожает, ее осмотрели врачи скорой помощи", - сказал Михайлов.

По его словам, эвакуированных одиноких пенсионеров разместили в пункте временного содержания, который развернут в местном клубе.