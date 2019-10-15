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РИА Новости

Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье

05:01 15.10.2019 (обновлено: 11:43 15.10.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Администрации Приморского края/Игорь Новиков / Перейти в фотобанкПоследствия обрушения перекрытий в жилом доме № 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино
Последствия обрушения перекрытий в жилом доме № 23 на улице Авиаторов в поселке Новонежино
© РИА Новости / Пресс-служба Администрации Приморского края/Игорь Новиков
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. Ребенок получил ушибы при обрушении в жилой пятиэтажке в поселке Новонежино в Приморье, сообщил РИА Новости глава Шкотовского района Виктор Михайлов.
Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник произошло обрушение в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в Новонежино. По данным ведомства, погибла женщина. В СК сообщили, что к обрушению мог привести неисправный водонагреватель. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"У девочки ушиб мягких тканей, жизни ничего не угрожает, ее осмотрели врачи скорой помощи", - сказал Михайлов.
По его словам, эвакуированных одиноких пенсионеров разместили в пункте временного содержания, который развернут в местном клубе.
"Все пенсионеры обеспечены горячим питанием, их осматривает врач. Пострадавших нет", - отметил Михайлов.
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