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РИА Новости

В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу

04:50 15.10.2019 (обновлено: 09:27 15.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Красноярская полиция ведет служебную проверку для выяснения причин, почему двух подозреваемых в избиении человека до смерти не задержали сразу после происшествия, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
Ранее в СК сообщили, что 15 сентября двое мужчин в Красноярске забили до смерти своего знакомого. Подозреваемые специально приехали к мужчине после ссоры по телефону.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о том, что двух молодых людей не задержали из-за того, что один из них - сын бывшей судьи и председателя совета депутатов. Позднее региональное управление СК сообщило, что подозреваемые задержаны и дают показания, решается вопрос об избрании меры пресечения.
"Главным управлением МВД России по Красноярскому краю назначена служебная проверка, в результате которой будут установлены причины, послужившие избранию меры пресечения, не связанной с ограничением свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков. К материалам дела приобщили видео избиения, снятое приятелем подозреваемых.
Вячеслав Беляков
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МВД РФКрасноярскПроисшествия
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