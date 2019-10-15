В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу

КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Красноярская полиция ведет служебную проверку для выяснения причин, почему двух подозреваемых в избиении человека до смерти не задержали сразу после происшествия, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

Ранее в СК сообщили, что 15 сентября двое мужчин в Красноярске забили до смерти своего знакомого. Подозреваемые специально приехали к мужчине после ссоры по телефону.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о том, что двух молодых людей не задержали из-за того, что один из них - сын бывшей судьи и председателя совета депутатов. Позднее региональное управление СК сообщило, что подозреваемые задержаны и дают показания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Главным управлением МВД России по Красноярскому краю назначена служебная проверка, в результате которой будут установлены причины, послужившие избранию меры пресечения, не связанной с ограничением свободы", - говорится в сообщении.