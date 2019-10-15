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РИА Новости

Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения

04:35 15.10.2019
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© AP Photo / David DermerПолиция на месте преступления
Полиция на месте преступления
© AP Photo / David Dermer
Полиция на месте преступления . Архивное фото
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Экс-офицеру полиции Аарону Дину, застрелившему чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе, предъявлены обвинения в убийстве, сообщает полицейское отделение округа Форт-Уэрт в Twitter.
"Аарон Дин был арестован полицией Форт-Уэрта 14 октября. Дину были предъявлены обвинения в убийстве Ататьяны Джефферсон. Дин находится в тюрьме округа Таррант", - говорится в заявлении полиции.
Полицейские в штате Техас в воскресенье приехали по вызову выяснить, почему дверь в одном из домов широко открыта. Сотрудники полиции, находившиеся на задании, обыскивали периметр дома и увидели человека, стоящего внутри здания у окна. Расценив ситуацию как угрозу, офицер полиции выхватил табельное оружие и выстрелил в человека, находившегося в здании. Убитой оказалась хозяйка дома – чернокожая женщина. Она скончалась на месте от полученных ранений.
Убивший хозяйку дома офицер поступил на службу в полицейское отделение округа Форт-Уэрт в апреле 2018 года.
Полицейский
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