Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Экс-офицеру полиции Аарону Дину, застрелившему чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе, предъявлены обвинения в убийстве, сообщает полицейское отделение округа Форт-Уэрт в Twitter.

"Аарон Дин был арестован полицией Форт-Уэрта 14 октября. Дину были предъявлены обвинения в убийстве Ататьяны Джефферсон. Дин находится в тюрьме округа Таррант", - говорится в заявлении полиции.

Полицейские в штате Техас в воскресенье приехали по вызову выяснить, почему дверь в одном из домов широко открыта. Сотрудники полиции, находившиеся на задании, обыскивали периметр дома и увидели человека, стоящего внутри здания у окна. Расценив ситуацию как угрозу, офицер полиции выхватил табельное оружие и выстрелил в человека, находившегося в здании. Убитой оказалась хозяйка дома – чернокожая женщина. Она скончалась на месте от полученных ранений.