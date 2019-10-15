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РИА Новости

Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране

04:31 15.10.2019
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© AP Photo / Dolores OchoaЛенин Морено
Ленин Морено
© AP Photo / Dolores Ochoa
Ленин Морено. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено отозвал указ, отменивший субсидии на бензин в стране и приведший к массовым протестам, следует из документа, который публикует издание Comercio.
"Признать не имеющим действия указ 883. от 1 октября 2019 года… Незамедлительно приступить к разработке нового указа, который позволит (проводить) политику субсидирования", - говорится в документе.
Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских.
Президент Эквадора объявлял режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль. В воскресенье вечером власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации.
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