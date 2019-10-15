Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране

"Признать не имеющим действия указ 883. от 1 октября 2019 года… Незамедлительно приступить к разработке нового указа, который позволит (проводить) политику субсидирования", - говорится в документе.

Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских.