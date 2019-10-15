Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру художника Сальвадора Дали, сообщил местный телеканал Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру художника Сальвадора Дали, сообщил местный телеканал ABC7 News

Пропала гравюра под названием "Горящий жираф" (не тождественна одноименной картине Дали, написанной маслом). Как и большинство гравюр, эта имеет ряд оттисков, так что пропавший экземпляр — не единственный в мире. Однако оттисков очень немного, и они пронумерованы. Таким образом, хотя цена гравюры значительно ниже, чем цена оригинальной картины знаменитого художника, стоимость копии доходит до 20 тысяч долларов США.

Вора запечатлели многочисленные камеры наблюдения на улице, хотя сам момент кражи на камерах не видно. Мужчина вошел в частную галерею, где проводится выставка гравюр Дали, взял гравюру размером 50 на 65 сантиметров и не торопясь ушел. Кража заняла всего полминуты.

Экспонат был укреплен на специальном мольберте в витрине, но по каким-то причинам на мольберте не оказалось замка. Работники галереи выясняют, как это произошло.