Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Делегация украинской диаспора из США и Канады может посетить Крым с ознакомительным визитом по примеру соотечественников из других стран, заявил министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.

Представители украинской диаспоры прибыли в воскресенье с ознакомительным визитом в Крым. В составе делегации около 15 человек из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии, Эстонии, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В США и Канаде проживает одна из наиболее крупных украинских диаспор.

"В рамках проекта народной дипломатии они могут лично увидеть и убедиться в тех изменениях, которые сейчас происходят в Крыму в составе Российской Федерации. Более миллиона туристов из Украины уже посетило Крым в этом году, украинцы видят, что жизнь на полуострове с каждым годом улучшается", - сказал РИА Новости Зырянов.

По его словам, в Крым приезжают смелые люди, для которых желание самим увидеть происходящие в регионе процессы важнее угроз попасть под санкции со стороны Украины, которой не выгодно, чтобы до мировой общественности доводилась объективная информация о жизни крымчан.