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РИА Новости

Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым

04:07 15.10.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Делегация украинской диаспора из США и Канады может посетить Крым с ознакомительным визитом по примеру соотечественников из других стран, заявил министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.
Представители украинской диаспоры прибыли в воскресенье с ознакомительным визитом в Крым. В составе делегации около 15 человек из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии, Эстонии, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В США и Канаде проживает одна из наиболее крупных украинских диаспор.
"В рамках проекта народной дипломатии они могут лично увидеть и убедиться в тех изменениях, которые сейчас происходят в Крыму в составе Российской Федерации. Более миллиона туристов из Украины уже посетило Крым в этом году, украинцы видят, что жизнь на полуострове с каждым годом улучшается", - сказал РИА Новости Зырянов.
По его словам, в Крым приезжают смелые люди, для которых желание самим увидеть происходящие в регионе процессы важнее угроз попасть под санкции со стороны Украины, которой не выгодно, чтобы до мировой общественности доводилась объективная информация о жизни крымчан.
"Мы приветствуем таких людей, пожалуйста, приезжайте. Крым всегда максимально открыт для гостей и туристов, которые приезжают к нам с хорошими намерениями и осознают, что Крым российский, и это навсегда", - сказал министр.
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Вчера, 16:06РИА Новости
Представители украинской диаспоры призвали снять санкции против Крыма
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