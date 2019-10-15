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РИА Новости

Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек

03:39 15.10.2019
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© REUTERS / Ivan AlvaradoУчастники акции протеста в Кито, Эквадор
Участники акции протеста в Кито, Эквадор
© REUTERS / Ivan Alvarado
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число погибших в Эквадоре во время протестов увеличилось до восьми человек, 1192 задержаны, сообщает офис омбудсмена по правам человека.
Ранее сообщалось, что семь человек погибли и 1152 были задержаны.
"Задержаны 1192 человека, 8 человек погибли, 1340 получили ранения", - говорится в сообщении организации в Twitter.
Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Президент Эквадора объявлял режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль. В воскресенье вечером власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации.
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