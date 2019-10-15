Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число погибших в Эквадоре во время протестов увеличилось до восьми человек, 1192 задержаны, сообщает офис омбудсмена по правам человека.

Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Президент Эквадора объявлял режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль. В воскресенье вечером власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации.