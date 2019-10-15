Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T05:03Z
https://ria.ru/20191015/1559791347.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/147430/86/1474308636_0:235:4500:2766_1036x0_80_0_0_d62fad7475873c7910f3378a4ace3d91.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны

03:38 15.10.2019 (обновлено: 05:03 15.10.2019)
724
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила, что санкции, объявленные президентом-республиканцем Дональдом Трампом против Турции, недостаточны для предотвращения гуманитарной катастрофы.
"Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и нестабильности в Сирии. Его заявление о пакете санкций против Турции крайне недостаточно для того, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу", - говорится в письменном заявлении Пелоси.
"Его (Трампа — ред.) неуравновешенные решения — угроза для жизней людей и риск для региональной безопасности, они подрывают авторитет Америки во всем мире", - заявила Пелоси.
По ее утверждению, Трамп дал Турции "зеленый свет" на проведение операции, чем предал тысячи бойцов курдских формирований, которые заплатили жизнью в битве с террористической группировкой "Исламское государство"*. Администрация это отрицает, ее представитель заявил на брифинге в понедельник, что в зоне удара Турции оказались лишь несколько десятков американских военных, и они в любом случае не смогли бы остановить турецкое вторжение. Представители администрации заявляли ранее, что давали Турции отнюдь не зеленый, а красный свет на проведение операции.
Спикер напомнила, что в конгресс внесена резолюция с осуждением "опасного решения Трампа по Сирии". "На этой неделе обе партии и обе палаты конгресса продолжат действовать против этого безответственного решения", - заверила Пелоси.
Ранее Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
102320310
Обсудить 2
Война в СирииНэнси ПелосиДональд ТрампТурцияСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
РИА
Новости
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс пока не планирует лететь в Турцию
Лента
новостей
Атомный ледокол Ямал в Карском море
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
Банкноты номиналом 1 доллар США
"Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
США заявили, что вопрос о выводе их гарнизона из Эт-Танфа не обсуждается
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе "формуле Штайнмайера"
Президент США Дональд Трамп
Трамп созвонился с Эрдоганом и потребовал прекратить огонь в Сирии
Президент США Дональд Трамп
Турция дала гарантии ненападения на город Кобани, заявил Пенс
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
15:43Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
Лента новостейМолния