Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила, что санкции, объявленные президентом-республиканцем Дональдом Трампом против Турции, недостаточны для предотвращения гуманитарной катастрофы.

"Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и нестабильности в Сирии. Его заявление о пакете санкций против Турции крайне недостаточно для того, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу", - говорится в письменном заявлении Пелоси.

"Его (Трампа — ред.) неуравновешенные решения — угроза для жизней людей и риск для региональной безопасности, они подрывают авторитет Америки во всем мире", - заявила Пелоси.

По ее утверждению, Трамп дал Турции "зеленый свет" на проведение операции, чем предал тысячи бойцов курдских формирований, которые заплатили жизнью в битве с террористической группировкой "Исламское государство"*. Администрация это отрицает, ее представитель заявил на брифинге в понедельник, что в зоне удара Турции оказались лишь несколько десятков американских военных, и они в любом случае не смогли бы остановить турецкое вторжение. Представители администрации заявляли ранее, что давали Турции отнюдь не зеленый, а красный свет на проведение операции.

Спикер напомнила, что в конгресс внесена резолюция с осуждением "опасного решения Трампа по Сирии". "На этой неделе обе партии и обе палаты конгресса продолжат действовать против этого безответственного решения", - заверила Пелоси.

Ранее Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.