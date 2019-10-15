США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь. Такое мнение высказал журналист Зоран Милошевич в статье для сербского издания Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь. Такое мнение высказал журналист Зоран Милошевич в статье для сербского издания "Печат"

В мае на встрече с представителями стран, граничащих с Арктикой, американцы ясно дали понять официальным лицам из Канады, что та "должна забыть о праве на северо-западный арктический коридор", пишет автор материала. От китайцев они потребовали закрыть станции в Исландии и Норвегии и прекратить вложения в инфраструктуру российского Северного морского пути. Россия же, по мнению Вашингтона, должна вывести войска из своих арктических регионов. Таким образом, американцы вдруг превратились в сторонников идеи о том, что Северный морской путь должен быть общим, а не исключительно российским, отмечает Милошевич.

По его мнению, СМП важен для США и как средство давления на Россию — ведь для нее это не только международный логистический коридор, но и внутренняя транспортная артерия. Ее освоение, отмечает автор, позволит связать обширные воды восточной и северной части страны. Кроме того, Северный морской путь сделает возможным формирование единой колоссальной экономической системы, которая объединит территории Крайнего Севера и Дальнего Востока. Эти регионы обладают таким потенциалом, что могут стать локомотивом развития всего государства, уверен Милошевич.

В Вашингтоне уже не раз заявляли о необходимости противостоять растущему российскому влиянию в Арктике. Так, госсекретарь Майк Помпео выражал обеспокоенность "российскими притязаниями" на международные воды Северного морского пути и планами соединить его с китайским морским "Шелковым путем". А Джон Болтон, занимавший пост советника Дональда Трампа по национальной безопасности, пообещал, что США в скором времени установят круглогодичное присутствие в Арктике. По его словам, это станет возможным, когда будут введены в строй новые американские ледоколы.