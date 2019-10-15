Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. К обрушению в пятиэтажке в поселке Новонежино Приморского края мог привести неисправный водонагреватель, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.

В ночь на вторник в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в поселке Новонежино Приморского края после хлопка произошло обрушение стены, в результате погибла женщина, кроме того, ушибы получила девочка.

По словам Римской, водонагреватель был установлен в соседней квартире в ванной комнате.