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РИА Новости

Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье

03:36 15.10.2019 (обновлено: 08:48 15.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. К обрушению в пятиэтажке в поселке Новонежино Приморского края мог привести неисправный водонагреватель, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
В ночь на вторник в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в поселке Новонежино Приморского края после хлопка произошло обрушение стены, в результате погибла женщина, кроме того, ушибы получила девочка.
По словам Римской, водонагреватель был установлен в соседней квартире в ванной комнате.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 14:44РИА Новости
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