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РИА Новости

Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама

03:34 15.10.2019 (обновлено: 12:17 15.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПолиция охраняет собор Парижской Богоматери
Полиция охраняет собор Парижской Богоматери
© РИА Новости / Владимир Песня
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Полиция охраняет собор Парижской Богоматери. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Суд присяжных в Париже в понедельник вынес приговоры обвиняемым в подготовке теракта неподалеку от Нотр-Дама в 2016 году, сообщает телеканал BFMTV.
Сообщается, что основные исполнители неудавшейся атаки Инес Мадани и Орнелла Гийиньманн были приговорены судом к тюремному заключению на 30 и 25 лет соответственно. Еще одна участница группировки Сара Эрвуэ, обвиняемая в применении насилия в отношении полицейского во время ее задержания, приговорена к 20 годам лишения свободы.
Кроме того, суд приговорил террориста Рашида Кассима к пожизненному заключению.
Французские полицейские 4 сентября 2016 года обнаружили на парковке неподалеку от Нотр-Дама автомобиль, в салоне которого находился один пустой газовый баллон, а в багажнике лежали еще шесть полных. Также в автомобиле были обнаружены документы на арабском языке. Полиция задержала трех подозреваемых - 19-летнюю Инес Мадани, 23-летнюю Сару Эрвуэ, а также 39-летнюю Амель С. В ходе допроса задержанные заявили, что вокзалы департамента Эсон и Парижа были потенциальными мишенями для атаки. По данным источников, близких к расследованию, женщины планировали приобрести пояса смертников или атаковать здания на автомобилях.
Согласно данным расследования, одна из девушек действовала вместе с сообщницей - 29-летней Орнеллой Гийиньманн, которой ранее предъявили обвинения в связях с террористической группировкой и в покушении на убийство организованной группой. Кроме того, следователи сообщили, что Инес Мадани связывалась с террористом Рашидом Кассимом. Ранее следствие установило, что Кассим также контактировал с одним из террористов, устроивших нападение на церковь под Руаном. Отмечается, что находящийся в Сирии Кассим распространяет списки потенциальных мишеней для атак и возможные сценарии терактов.
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