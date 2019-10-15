Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Суд присяжных в Париже в понедельник вынес приговоры обвиняемым в подготовке теракта неподалеку от Нотр-Дама в 2016 году, сообщает телеканал Суд присяжных в Париже в понедельник вынес приговоры обвиняемым в подготовке теракта неподалеку от Нотр-Дама в 2016 году, сообщает телеканал BFMTV

Сообщается, что основные исполнители неудавшейся атаки Инес Мадани и Орнелла Гийиньманн были приговорены судом к тюремному заключению на 30 и 25 лет соответственно. Еще одна участница группировки Сара Эрвуэ, обвиняемая в применении насилия в отношении полицейского во время ее задержания, приговорена к 20 годам лишения свободы.

Кроме того, суд приговорил террориста Рашида Кассима к пожизненному заключению.

Французские полицейские 4 сентября 2016 года обнаружили на парковке неподалеку от Нотр-Дама автомобиль, в салоне которого находился один пустой газовый баллон, а в багажнике лежали еще шесть полных. Также в автомобиле были обнаружены документы на арабском языке. Полиция задержала трех подозреваемых - 19-летнюю Инес Мадани, 23-летнюю Сару Эрвуэ, а также 39-летнюю Амель С. В ходе допроса задержанные заявили, что вокзалы департамента Эсон и Парижа были потенциальными мишенями для атаки. По данным источников, близких к расследованию, женщины планировали приобрести пояса смертников или атаковать здания на автомобилях.