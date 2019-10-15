Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях

"Я думаю, что уже в 2020 году проект может быть переведен в практическую плоскость. Цена чашки кофе у нас будет очень конкурентоспособной. Что касается регионов, посмотрим, сначала надо протестировать крупнейшие и средние города. В перспективе, мы рассматриваем возможность тиражирования проекта по всей сети", - отметил он.