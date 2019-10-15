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РИА Новости

Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России

03:21 15.10.2019 (обновлено: 12:31 15.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов
Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру культуры Владимиру Мединскому ограничить доступ на российский рынок фильмам и компьютерным играм, в которых фальсифицируется история страны, а также Второй мировой войны.

"Иностранные (в основном западные) киноделы и разработчики игр часто обращаются к различным историческим событиям, войнам и крупным конфликтам, чтобы привлечь внимание людей. К сожалению, содержание таких произведений серьезно расходится с реальными событиями прошлого — а уж если речь идет о событиях, связанных с историей России или СССР, можно быть уверенным, что наша страна будет представлена либо в незначительном контексте, либо с негативной стороны", — говорится в письме Милонова на имя Мединского (текст есть в распоряжении РИА Новости).

Парламентарий призывает "бить тревогу", поскольку через западные игры и фильмы существует риск потерять "будущее в лице тех детей, кто уверен, что Вторую мировую войну выиграли американцы в союзе с Германией против СССР".
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"Надо отметить, что серия самых популярных в настоящее время компьютерных игр, посвященных истории Второй мировой, отказалась включать СССР в перечень исторических акторов по причине того, "что именно советская Россия стала инициатором начала мировой войны в 1939 году". Аналогичная ситуация и с кинематографом: мы смотрим иностранные кинокартины, в которых самым наглым и вопиющим образом переписываются фундаментальные факты — что Адольф Гитлер якобы был ликвидирован американскими коммандос во Франции или о том, что победа союзников под Аль-Аламейном стала ключевым сражением во всей войне", — утверждает Милонов.

Он уточнил в разговоре в РИА Новости, что речь, в частности, идет о фильме "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино, компьютерных играх Call of Duty и Battlefield.
"Прошу Вас рассмотреть возможность создания механизма, благодаря которому можно будет более тщательно подходить к вопросу о допуске различных развлекательных продуктов на российский рынок, затрагивающих тему истории нашей страны. Если иностранные производители фильмов или игр будут осознавать вероятность потери отечественного рынка сбыта для своих произведений, то они начнут добросовестнее относиться к созданию своих продуктов без идеологического конъюнктурного перекоса", — говорится в письме Милонова на имя Мединского.
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Виталий МилоновВладимир МединскийРоссияОбщество
Популярные комментарии
Закройте Ельцин центр или запретите ему заниматься обучением детей больше пользы будет.
15 октября, 03:26
Vlad Unfamiliar
3110019
Мы это уже проходили. Будут тиражировать из рук в руки и смотреть втихаря. Историю лучше детям преподавать нужно, в учебных заведениях, а не бабло пилить.
15 октября, 06:24
CCicicipi
1820008
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