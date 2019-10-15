Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России

"Надо отметить, что серия самых популярных в настоящее время компьютерных игр, посвященных истории Второй мировой, отказалась включать СССР в перечень исторических акторов по причине того, "что именно советская Россия стала инициатором начала мировой войны в 1939 году". Аналогичная ситуация и с кинематографом: мы смотрим иностранные кинокартины, в которых самым наглым и вопиющим образом переписываются фундаментальные факты — что Адольф Гитлер якобы был ликвидирован американскими коммандос во Франции или о том, что победа союзников под Аль-Аламейном стала ключевым сражением во всей войне", — утверждает Милонов.