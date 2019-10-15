Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россияне в третьем квартале 2019 года увеличили траты в кинотеатрах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это связано с выходом в прокат большого количества крупных кинопремьер, показало исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики сопоставили данные более 22 миллиардов кассовых чеков и сравнили продажи в кинотеатрах за третий квартал текущего года и июль-сентябрь 2018 года. "Средний чек покупки в кинотеатрах за июль-сентябрь вырос к уровню прошлого года на 7%, поднявшись до 425 рублей за одно посещение", - говорится в исследовании.

"На третий квартал пришелся прокат одних из самых кассовых фильмов года, которые в совокупности собрали несколько миллиардов рублей", - отметил директор по продуктам на больших данных "Платформы ОФД" Дмитрий Батюшенков.

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, в 2019 году 12 фильмов собрали в российском прокате более 1 миллиарда рублей, пять из них вышли в третьем квартале – "Король Лев" (общие сборы составили 2,6 миллиарда рублей), "Человек-Паук: Вдали от дома" (1,2 миллиарда), "Однажды... в Голливуде" (1,1 миллиарда), "Оно-2" (1,1 миллиарда) и "Форсаж: Хоббс и Шоу" (1,06 миллиарда рублей).

При этом в 2018 году в третьем квартале на экраны вышел лишь один фильм, собравший в прокате более 1 миллиарда рублей – "Монстры на каникулах 3: Море зовет".