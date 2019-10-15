Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минюст разработал законопроект, который позволит людям, сдавшим свои биометрические данные в единую биометрическую систему, получать нотариальные услуги без предъявления паспорта, сообщил замглавы министерства юстиции РФ Денис Новак.

По его словам в ближайшее время Госдума в первом чтении будет рассматривать законопроект, подготовленный Минюстом в рамках проекта нормативного регулирования цифровой среды. По словам замминистра, он направлен на дальнейшие повышение доступности и удобства нотариата с использованием новых информационных технологий.

"Например, использование нотариусом для удостоверения личности при личной к нему явке вместо документов, удостоверяющих личность, биометрических систем. Чтобы гражданин, ранее сдавший свои биометрические данные в единую систему, мог бы у нотариуса обойтись без паспорта", - сказал Новак на круглом столе в Совете Федерации.