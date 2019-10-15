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РИА Новости

Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта

03:14 15.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска "Нотариус"
Вывеска Нотариус
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска "Нотариус". Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минюст разработал законопроект, который позволит людям, сдавшим свои биометрические данные в единую биометрическую систему, получать нотариальные услуги без предъявления паспорта, сообщил замглавы министерства юстиции РФ Денис Новак.
По его словам в ближайшее время Госдума в первом чтении будет рассматривать законопроект, подготовленный Минюстом в рамках проекта нормативного регулирования цифровой среды. По словам замминистра, он направлен на дальнейшие повышение доступности и удобства нотариата с использованием новых информационных технологий.
"Например, использование нотариусом для удостоверения личности при личной к нему явке вместо документов, удостоверяющих личность, биометрических систем. Чтобы гражданин, ранее сдавший свои биометрические данные в единую систему, мог бы у нотариуса обойтись без паспорта", - сказал Новак на круглом столе в Совете Федерации.
Кроме того, по информации Новака, планируется ввести такие виды нотариальной помощи, как возможность удостоверить сделку двумя и более нотариусами, находящимися в разных городах: они будут с помощью информационной системы формировать единый электронный документ сделки, подписываемый в дальнейшем усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Также планируется расширить круг нотариальных действий, которые можно будет совершать удаленно.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Вчера, 12:32РИА Новости
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Министерство юстиции РФРоссияОбщество
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