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РИА Новости
Культура

Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову

03:11 15.10.2019 (обновлено: 03:12 15.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренrhНародный артист СССР, режиссёр театра и кино Марк Захаров
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино Марк Захаров
© РИА Новости / Владимир Федоренrh
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино Марк Захаров . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Президент Российской академии художеств Зураб Церетели подумает над созданием скульптуры, посвященной скончавшемуся режиссеру Марку Захарову, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.
"На данный момент у него нет работ, посвященных Захарову, но теперь он будет об этом думать", - сказал он.
Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров скончался в конце сентября на 86-м году жизни. По словам директора театра Марка Варшавера, причиной смерти стало воспаление легких.
Прощание с Марком Захаровым
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Гражданская панихида проходила в театре "Ленком", которым Марк Захаров руководил 46 лет.

На церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
1 из 16

Гражданская панихида проходила в театре "Ленком", которым Марк Захаров руководил 46 лет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Дочь режиссера, актриса Александра Захарова возле здания "Ленкома".

Дочь Марка Захарова, актриса Александра Захарова возле здания театра Ленком в Москве, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
2 из 16

Дочь режиссера, актриса Александра Захарова возле здания "Ленкома".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Поток желающих проститься с режиссером не иссякал больше трех часов.

На церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
3 из 16

Поток желающих проститься с режиссером не иссякал больше трех часов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Гроб с телом основателя "Ленкома" установили на основной сцене театра.

Актриса Евгения Короткевич на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
4 из 16

Гроб с телом основателя "Ленкома" установили на основной сцене театра.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Соболезнования в связи с уходом режиссера выразили первые лица страны и известные деятели культуры, режиссеры и актеры.

Мужчины с венком у здания театра Ленком в Москве, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
5 из 16

Соболезнования в связи с уходом режиссера выразили первые лица страны и известные деятели культуры, режиссеры и актеры.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Церемонию прощания посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он возложил букет к гробу Захарова и пообщался с его дочерью.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
6 из 16

Церемонию прощания посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он возложил букет к гробу Захарова и пообщался с его дочерью.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Министр культуры Владимир Мединский на церемонии прощания с Марком Захаровым.

Министр культуры РФ Владимир Мединский на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
7 из 16

Министр культуры Владимир Мединский на церемонии прощания с Марком Захаровым.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Театральный критик Наталья Колесова.

Театральный критик Наталья Колесова на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
8 из 16

Театральный критик Наталья Колесова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Марк Захаров был удивительной кометой на творческом небосклоне страны и создал неповторимый театральный язык общения в "Ленкоме", сказал на траурной церемонии глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов у здания театра Ленком, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
9 из 16

Марк Захаров был удивительной кометой на творческом небосклоне страны и создал неповторимый театральный язык общения в "Ленкоме", сказал на траурной церемонии глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Актер Борис Клюев отметил, что Марк Захаров прошел в искусстве сложный и счастливый путь, режиссеру удалось создать яркий театр с великолепной труппой.

Актер Борис Клюев на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
10 из 16

Актер Борис Клюев отметил, что Марк Захаров прошел в искусстве сложный и счастливый путь, режиссеру удалось создать яркий театр с великолепной труппой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков у здания театра "Ленком".

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков у здания театра Ленком, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
11 из 16

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков у здания театра "Ленком".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Художник Александр Шилов.

Художник Александр Шилов у здания театра Ленком, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
12 из 16

Художник Александр Шилов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Актриса Светлана Немоляева на церемонии прощания с Марком Захаровым.

Актриса Светлана Немоляева у здания театра Ленком, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
13 из 16

Актриса Светлана Немоляева на церемонии прощания с Марком Захаровым.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович у здания театра Ленком, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
14 из 16

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В последний путь режиссера проводили овациями и криками "Браво!" и "Спасибо!"

На церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
15 из 16

В последний путь режиссера проводили овациями и криками "Браво!" и "Спасибо!"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Цветы у здания театра Ленком в Москве, где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым
16 из 16

Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 16

Гражданская панихида проходила в театре "Ленком", которым Марк Захаров руководил 46 лет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 16

Дочь режиссера, актриса Александра Захарова возле здания "Ленкома".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 16

Поток желающих проститься с режиссером не иссякал больше трех часов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 16

Гроб с телом основателя "Ленкома" установили на основной сцене театра.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 16

Соболезнования в связи с уходом режиссера выразили первые лица страны и известные деятели культуры, режиссеры и актеры.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 16

Церемонию прощания посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он возложил букет к гробу Захарова и пообщался с его дочерью.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 16

Министр культуры Владимир Мединский на церемонии прощания с Марком Захаровым.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 16

Театральный критик Наталья Колесова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 16

Марк Захаров был удивительной кометой на творческом небосклоне страны и создал неповторимый театральный язык общения в "Ленкоме", сказал на траурной церемонии глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 16

Актер Борис Клюев отметил, что Марк Захаров прошел в искусстве сложный и счастливый путь, режиссеру удалось создать яркий театр с великолепной труппой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 16

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков у здания театра "Ленком".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 16

Художник Александр Шилов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 16

Актриса Светлана Немоляева на церемонии прощания с Марком Захаровым.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 16

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
15 из 16

В последний путь режиссера проводили овациями и криками "Браво!" и "Спасибо!"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
16 из 16

Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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КультураУмер Марк ЗахаровЗураб ЦеретелиМарк ЗахаровРоссия
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