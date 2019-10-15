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РИА Новости

В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии

03:09 15.10.2019 (обновлено: 13:12 15.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Если во время поездки на автомобиле возникла опасность столкновения со встречной машиной, надо сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара: кювет, забор и даже дерево предпочтительнее летящего с большой скоростью автомобиля. Такие советы дали в МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что нужно как можно быстрее уйти от столкновения, но при этом важно помнить, что удар о неподвижный предмет левым или правым крылом намного хуже по последствиям, чем всем бампером.
В сложной дорожной ситуации спасатели советуют не паниковать, а сохранять самообладание — это позволит управлять машиной до последней возможности. Перед столкновением с препятствием необходимо напрячь все мышцы и не расслабляться до полной остановки машины.
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Желательно также вдавить спину в сиденье, а руки упереть в рулевое колесо. Если скорость автомобиля превышает 60 километров в час и водитель не пристегнут ремнем безопасности, нужно плотно прижаться грудью к рулевой колонке.
Пассажирам на заднем сидении МЧС рекомендует постараться упасть на пол. Если рядом находится ребенок, его следует накрыть собой. После столкновения нужно сразу же определить, не горит ли машина и не подтекает ли бензин, особенно при опрокидывании.
Если двери заклинило, то покинуть салон можно через окна, открыв их или разбив тяжелыми подручными предметами. После этого нужно отойти от машины как можно дальше — взрыв может последовать в любой момент. Оказавшись в безопасном месте, надо сразу же вызвать спасателей и пожарных, резюмирует МЧС.
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