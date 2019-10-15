В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Если во время поездки на автомобиле возникла опасность столкновения со встречной машиной, надо сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара: кювет, забор и даже дерево предпочтительнее летящего с большой скоростью автомобиля. Такие советы дали в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что нужно как можно быстрее уйти от столкновения, но при этом важно помнить, что удар о неподвижный предмет левым или правым крылом намного хуже по последствиям, чем всем бампером.

В сложной дорожной ситуации спасатели советуют не паниковать, а сохранять самообладание — это позволит управлять машиной до последней возможности. Перед столкновением с препятствием необходимо напрячь все мышцы и не расслабляться до полной остановки машины.

Желательно также вдавить спину в сиденье, а руки упереть в рулевое колесо. Если скорость автомобиля превышает 60 километров в час и водитель не пристегнут ремнем безопасности, нужно плотно прижаться грудью к рулевой колонке.

Пассажирам на заднем сидении МЧС рекомендует постараться упасть на пол. Если рядом находится ребенок, его следует накрыть собой. После столкновения нужно сразу же определить, не горит ли машина и не подтекает ли бензин, особенно при опрокидывании.